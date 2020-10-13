Свердловский облсуд оставил бывшего замминистра экономики под домашним арестом

Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов останется под домашним арестом.

Напомним, экс-чиновник обвиняется в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в феврале этого года вместе с бывшим генеральным директором особой экономической зоны "Титановая долина" Артемием Кызласовым, которому вменяют получение взятки.

Изначально Шилиманов находился под стражей, но в июле экс-заместителя министра отправили под домашний арест.

В конце сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 ноября этого года. Однако адвокатом Михаила Шилиманова была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, сегодня данная апелляция была рассмотрена. В итоге постановление Ленинского райсуда оставлено без изменений.

Напомним, в августе подследственный гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" подал в отставку, которая была принята. Позднее Артемию Кызласову предъявили окончательное обвинение. Сам он также находится под домашним арестом.