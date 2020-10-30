Экс-гендиректор "Титановой долины" и бывший замминистра экономики готовы предстать перед судом

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего генерального директора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Бывший топ-менеджер обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а экс-чиновник – в посредничестве при получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, расследование показало, что в мае 2019 года по результатам торгов между "Титановой долиной" и организацией был заключен договор подряда на проектные и изыскательские работы в особой экономической зоне промышленно-производственного типа. Фактически генеральный подрядчик самостоятельно для ОЭЗ работы не производил, а привлек другую компанию-подрядчика.

По версии следствия, в июле 2019 года Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки работ, а также пригрозил помешать перечислению средств за выполненные работы. В ходе расследования было установлено, что в дальнейшем гендиректор "Титановой долины" увеличил сумму взятки до 13 млн рублей и предложил выступить посредником своему знакомому Шилиманову.

"Находясь в кафе в центре Екатеринбурга, обвиняемый принял от директора компании-подрядчика взятку в виде денег в сумме 30 тысяч рублей, а также муляжи денежных купюр на сумму свыше 2,4 млн рублей, в общей сложности эквивалентной сумме 2,5 млн рублей, являющейся частью из оговоренной суммы взятки в сумме 13 млн рублей", - говорится в материалах уголовного дела.

Сразу после получения взятки Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов были задержаны сотрудниками УФСБ в месте ее передачи – в кафе.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, работа по делу проводилась вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области. Сейчас расследование завершено, собрана достаточная доказательственная база. В скором времени дело будет направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, после задержания Кызласов подал в отставку. Он и Шилиманов находятся под домашним арестом.