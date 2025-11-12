Фигурант дела "Титановой долины" не смог выйти из колонии вслед за Кызласовым

12 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Фигурант дела "Титановой долины" не смог выйти из колонии вслед за Кызласовым

Фигурант громкого дела "Титановой долины" – бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов – все же останется в колонии. Такое решение сегодня принял Свердловский областной суд.

Напомним, что в 2021 году Шилиманова признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Судом было установлено, что он выступил посредником в передаче взяток экс-главе особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову. За это бывший заместитель министра экономики Свердловской области получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей.

В нынешнем году Михаил Шилиманов подал ходатайство о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. В сентябре Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал и оставил экс-чиновника в колонии.

Михаил Шилиманов в суде(2020)|Фото: Накануне.RU

Защитник Шилиманова подал жалобу на это решение. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по итогам ее рассмотрения оснований для изменения судебного акта не нашлось. Михаил Шилиманов останется за решеткой.

Что касается второго фигуранта дела – экс-генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова – то на днях он досрочно вышел из колонии, где отбывал срок за взятку.

Теги: Шилиманов, Кызласов, Титановая долина, колония, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.11.2025 12:05 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" досрочно выходит из колонии
Ранее 30.09.2025 15:41 Мск Суд оставил в колонии бывшего замминистра экономики Свердловской области
Ранее 15.09.2025 08:31 Мск Бывший гендиректор "Титановой долины" останется в колонии
Ранее 24.12.2024 08:23 Мск Суд вновь оставил в колонии бывшего замминистра экономики Свердловской области
Ранее 04.10.2024 08:57 Мск Один из фигурантов дела "Титановой долины" пытался досрочно выйти на свободу
Ранее 21.06.2023 13:44 Мск Областной суд поставил точку в деле "Титановой долины"
Ранее 15.06.2022 14:47 Мск Свердловский облсуд изменил приговор по делу "Титановой долины"
Ранее 25.05.2022 10:33 Мск Апелляции по делу "Титановой долины" рассмотрят через год после приговора
Ранее 23.05.2022 13:52 Мск В Свердловский облсуд поступили апелляции на приговор по делу "Титановой долины"
Ранее 28.07.2021 13:22 Мск Шилиманов обжаловал свой приговор по делу "Титановой долины"
Ранее 21.07.2021 10:18 Мск На приговор по делу экс-главы "Титановой долины" продолжают поступать апелляции
Ранее 15.07.2021 09:00 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" обжаловал свой приговор
Ранее 09.07.2021 12:16 Мск Экс-директора ОЭЗ "Титановая долина" отправили за решетку на 10 лет
Ранее 06.07.2021 13:41 Мск "Это был сиюминутный порыв". Экс-глава "Титановой долины", обвиняемый во взятке, выступил с последним словом
Ранее 06.07.2021 11:16 Мск Прокурор запросил для экс-гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" 14 лет тюрьмы
Ранее 15.03.2021 13:25 Мск Суд закрыл процесс по делу экс-гендиректора "Титановой долины"
Ранее 03.03.2021 10:42 Мск В Екатеринбурге после пяти переносов стартовал процесс по "Титановой долине"
Ранее 30.12.2020 13:39 Мск Суд над экс-гендиректором "Титановой долины" перенесли в третий раз
Ранее 29.12.2020 16:28 Мск Пациент не выздоровел: суд над бывшим гендиректором "Титановой долины" могут снова отложить
Ранее 02.12.2020 09:38 Мск "Возможно, ковид". Суд над бывшим директором ОЭЗ "Титановая долина" отложили из-за болезни
Ранее 26.11.2020 08:18 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" и бывший замминистра частично признались в коррупции
Ранее 20.11.2020 11:39 Мск В Екатеринбурге назначена дата суда по делу бывшего директора "Титановой долины" и экс-замминистра
Ранее 30.10.2020 09:58 Мск Экс-гендиректор "Титановой долины" и бывший замминистра экономики готовы предстать перед судом
Ранее 14.10.2020 09:14 Мск Экс-гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не сумел отменить свой домашний арест
Ранее 13.10.2020 15:25 Мск Свердловский облсуд оставил бывшего замминистра экономики под домашним арестом
Ранее 20.08.2020 13:46 Мск Андрей Антипов назначен новым гендиректором ОАО ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 20.08.2020 08:03 Мск Бывшему гендиректору ОЭЗ "Титановая долина" предъявлено окончательное обвинение
Ранее 04.08.2020 08:22 Мск Подследственный гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" подал в отставку
Ранее 23.07.2020 11:02 Мск Кызласова отправили под домашний арест
Ранее 23.07.2020 10:30 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области отправили под домашний арест
Ранее 15.07.2020 14:19 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области выпускают на свободу вслед за Кызласовым
Ранее 15.07.2020 11:31 Мск Подследственный гендиректор "Титановой долины" выходит из СИЗО
Ранее 16.04.2020 10:15 Мск Глава "Титановой долины" не сумел обжаловать продление своего ареста
Ранее 09.04.2020 13:07 Мск Бывшего замминистра экономики Свердловской области оставили в СИЗО до июля
Ранее 09.04.2020 11:25 Мск Гендиректор "Титановой долины" половину лета проведет в СИЗО
Ранее 28.02.2020 11:23 Мск Дело главы "Титановой долины": Шилиманова оставили под арестом вслед за Кызласовым
Ранее 28.02.2020 09:58 Мск Свердловский облсуд оставил за решеткой гендиректора "Титановой долины"
Ранее 27.02.2020 11:57 Мск Свердловский облсуд рассмотрит апелляции на арест Кызласова и Шилиманова в один день
Ранее 25.02.2020 12:48 Мск Кызласов не согласен со своим арестом: защита главы "Титановой долины" подала апелляцию
Ранее 20.02.2020 10:47 Мск В ОЭЗ "Титановая долина" назначен и.о. гендиректора вместо арестованного Кызласова
Ранее 19.02.2020 17:02 Мск Экс-замминистра "закрыли" на два месяца по делу ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 19.02.2020 15:51 Мск Экс-замминистра признал свою вину по делу о коррупции в ОЭЗ "Титановая долина"
Ранее 19.02.2020 15:22 Мск Гендиректора ОЭЗ" Титановая долина" отправили под стражу на два месяца
Ранее 19.02.2020 13:01 Мск Подчиненная гендиректора "Титановой долины" не поверила в коррупцию в ОЭЗ
Ранее 19.02.2020 12:41 Мск Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не признал вину в получении взятки
Ранее 19.02.2020 10:20 Мск Суд готов решить судьбу Кызласова и Шилиманова: следствие настаивает на аресте обоих
Ранее 18.02.2020 21:02 Мск В СК официально прокомментировали задержание гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова
Ранее 18.02.2020 09:52 Мск "Работаем в обычном режиме". В "Титановой долине" прокомментировали задержание Кызласова
Ранее 18.02.2020 08:47 Мск Депутат о задержании гендиректора "Титановой долины": Этот проект стал символом токсичности и бесполезности
Ранее 18.02.2020 08:08 Мск Защита задержанного гендиректора "Титановой долины" заявила о провокации
Ранее 18.02.2020 05:44 Мск Адвокаты задержанного гендиректора "Титановой долины" пока не смогли с ним встретиться
Ранее 17.02.2020 18:20 Мск Глава "Титановой долины" задержан с поличным при получении взятки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети