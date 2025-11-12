Фигурант дела "Титановой долины" не смог выйти из колонии вслед за Кызласовым

Фигурант громкого дела "Титановой долины" – бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов – все же останется в колонии. Такое решение сегодня принял Свердловский областной суд.

Напомним, что в 2021 году Шилиманова признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Судом было установлено, что он выступил посредником в передаче взяток экс-главе особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову. За это бывший заместитель министра экономики Свердловской области получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей.

В нынешнем году Михаил Шилиманов подал ходатайство о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. В сентябре Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал и оставил экс-чиновника в колонии.

Защитник Шилиманова подал жалобу на это решение. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по итогам ее рассмотрения оснований для изменения судебного акта не нашлось. Михаил Шилиманов останется за решеткой.

Что касается второго фигуранта дела – экс-генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова – то на днях он досрочно вышел из колонии, где отбывал срок за взятку.