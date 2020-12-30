Бог троицу любит? Суд над экс-гендиректором "Титановой долины" перенесли в третий раз

Октябрьский районный суд Екатеринбурга снова не смог начать основное судебное заседание по делу бывшего генерального директора "Титановой долины" Артемия Кызласова. По словам его защитников, обвиняемый до сих пор не вылечился от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, процесс, который должен был стартовать в начале декабря, перенесли уже в третий раз.

Дата следующего заседания назначена на 21 января 2021 года.

Напомним, Кызласову вменяют "вымогательство взятки в особо крупном размере", а его предполагаемому подельнику - бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову - "посредничество в передаче взятки". По версии следствия, в прошлом году Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Сначала обоих отправили в СИЗО, но затем выпустили под домашний арест.