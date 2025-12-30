В Свердловской области назначен новый гендиректор ОЭЗ "Титановая долина"

Новым генеральным директором особой экономической зоны "Титановая долина" назначен Станислав Дорофеев. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На этом посту он сменил Андрея Антипова, накануне указом губернатора Дениса Паслера назначенного министром экономики и территориального развития региона. С 2012 года Дорофеев занимал пост исполнительного директора в "Титановой долине".

По решению Совета директоров АО ОЭЗ "Титановая долина" контракт со Станиславом Дорофеевым заключен сроком на три года.

Напомним, недавно из колонии досрочно вышел на свободу бывший гендиректор особой экономической зоны Артемий Кызласов. Он отбывал срок за взятку.