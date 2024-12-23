"Сапсаны" перестанут ездить между двумя столицами

Поезда "Сапсан" "уедут" с маршрута Москва – Санкт-Петербург. Это случится после запуска движения по высокоскоростной магистрали, которая свяжет две столицы России.

"Скорее всего, он [высокоскоростной поезд] заменит "Сапсан" на данном маршруте. Поезда "Сапсан" могут быть использованы на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других", - сказал ТАСС министр транспорта России Роман Старовойт.

Летом 2024 г. в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 г. После сертификации составы поставят РЖД. "Российские железные дороги" в текущем году вложат 12 млрд руб. в подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.