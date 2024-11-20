Названа планируемая дата запуска движения по ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Движение по высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург планируют запустить 1 апреля 2028 г. Такая информация появилась на сайте этого масштабного проекта.

Длина магистрали составит 679 км (636 км в рамках концессионного соглашения). Время в пути с одной остановкой составит 2 часа 15 минут.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что стоимость проезда будет 10 тыс. руб. По его словам, вложения в реализацию данной магистрали "достаточно серьезные". Всего затраты на строительство ВСМ оцениваются в 1,5 трлн руб., а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 трлн руб. До этого в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 году. После сертификации составы поставят РЖД. "Российские железные дороги" в текущем году вложат 12 млрд руб. в подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Билет на поезд на момент запуска ВСМ будет стоить порядка 8,9 тыс. руб.