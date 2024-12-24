Назван срок поставки первого опытного состава для ВСМ

В Правительстве сообщили, когда будет поставлен первый опытный поезд для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, это состоится в конце 2026 – начале 2027 гг. Позже, в 2028-30 гг., для магистрали создадут около 30 составов, пишет ТАСС.

Летом 2024 г. в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 г. После сертификации составы поставят РЖД. "Российские железные дороги" в текущем году вложат 12 млрд руб. в подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.