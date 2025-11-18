После ВСМ Москва-Петербург РЖД займется скоростной дорогой на Урал

После запуска высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург РЖД сразу же займется строительством такой же ВСМ между столицей и Екатеринбургом, передает РИА Новости со ссылкой на материалы компании на форуме "Транспорт России".

Когда ВСМ Москва-Казань-Екатеринбург будет построена, время в пути между двумя крайними точками маршрута сократится с текущих 25-28 часов до 6,5-8 часов.

Ранее российские власти анонсировали строительство ВСМ из Москвы в Минск, Екатеринбург, Адлер и Рязань. Всего сеть должна составить более 4,5 тыс. км.

Пока что идет подготовка строительства ВСМ между столицами. Ожидается, что поезда пойдут между Москвой и Петербургом в 2028 году, время в пути составит чуть больше двух часов.