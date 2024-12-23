Выбрано название для российского высокоскоростного поезда

Министр транспорта России Роман Старовойт сообщил о том, что выбрано название для первого российского высокоскоростного поезда.

Он будет называться "Белый кречет", сообщил ТАСС Старовойт.

Летом 2024 г. в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 г. После сертификации составы поставят РЖД. "Российские железные дороги" в текущем году вложат 12 млрд руб. в подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.