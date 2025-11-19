ВСМ Москва-Петербург отнимет у авиарейсов на этом направлении половину пассажиропотока

Пассажиропоток авиарейсов между Москвой и Петербургом сократится вдвое после введения в строй высокоскоростной железнодорожной магистрали, структура спроса существенно изменится, прогнозирует вице-премьер российского правительства Виталий Савельев.

Ранее в РЖД сообщили, что после запуска высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург сразу же займутся строительством такой же ВСМ между столицей и Екатеринбургом. Когда ВСМ Москва-Казань-Екатеринбург будет построена, время в пути между двумя крайними точками маршрута сократится с текущих 25-28 часов до 6,5-8 часов.

Ранее российские власти анонсировали строительство ВСМ из Москвы в Минск, Екатеринбург, Адлер и Рязань. Всего сеть должна составить более 4,5 тыс. км.

Пока что идет подготовка строительства ВСМ между столицами. Ожидается, что поезда пойдут между Москвой и Петербургом в 2028 году, время в пути составит чуть больше двух часов.