Глава южноуральского города, где произошли погромы из-за убийства таксистки, ушла в отставку

30 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Челябинская область
Фото: телеграм-канал Натальи Лощининой / t.me/glavakorkino

Глава южноуральского города, где произошли погромы из-за убийства таксистки, ушла в отставку

Глава Коркинского муниципального округа Челябинской области Наталья Лощинина ушла в отставку в связи с произошедшими антицыганскими погромами, вызванными убийством женщины-таксиста. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Чиновница заявила, что "цыганская проблема" существовала очень давно и хорошо известна администрации, которая пыталась принимать меры по ее решению.

"Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды. Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья – не единожды оскверненную могилу свекра", – написала Лощинина.

Решение об отставке она обосновала тем, что как глава муниципального района несет ответственность за произошедшее.

"И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены. Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа. Я намерена применить свои знания и опыт в другом направлении", – подчеркнула уже бывшая глава Коркинского района и поблагодарила жителей округа и коллег за оказанную ей поддержку.

Задержание цыгана, стрелявшего по людям и ранившего несколько человек во время беспорядков в Коркино из-за убийства 40-летней таксистки(2024)|Фото: скриншот с видео Следственного комитета РФ

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Не надеясь на местную власть и полицию, жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан.

Теги: отставка, погромы, глава района


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2024 10:40 Мск Заместитель Жоги провел совещание после погромов в Коркино
Ранее 28.10.2024 14:00 Мск Челябинская полиция проводит рейды после убийства таксистки в Коркино
Ранее 28.10.2024 11:23 Мск Полпред Жога о межнациональном конфликте в Коркино: Ситуация накаливалась давно
Ранее 26.10.2024 09:38 Мск Алексей Текслер в Коркино: Откровенно проморгали конфликт с национальным оттенком!
Ранее 25.10.2024 19:07 Мск В Челябинской области арестован мужчина, подозреваемый в стрельбе в Коркино
Ранее 25.10.2024 15:11 Мск Подозреваемым в убийстве женщины-таксиста в Коркино оказался глухонемой подросток
Ранее 25.10.2024 14:41 Мск Начальника ОВД Коркино отстранят от исполнения обязанностей после народного схода
Ранее 25.10.2024 12:48 Мск Стрельбу по жителям Коркино открыл цыганский барон
Ранее 25.10.2024 10:56 Мск СК: Проблема с поведением цыган давно беспокоит жителей Коркино
Ранее 25.10.2024 09:49 Мск В Коркино после народного схода задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Ранее 25.10.2024 08:06 Мск В Коркино задержаны десятки человек из протестантов после зверского убийства женщины
Ранее 24.10.2024 21:12 Мск В Челябинской области — массовые волнения из-за убийства, в котором подозревают цыган

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети