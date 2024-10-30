Глава южноуральского города, где произошли погромы из-за убийства таксистки, ушла в отставку

Глава Коркинского муниципального округа Челябинской области Наталья Лощинина ушла в отставку в связи с произошедшими антицыганскими погромами, вызванными убийством женщины-таксиста. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Чиновница заявила, что "цыганская проблема" существовала очень давно и хорошо известна администрации, которая пыталась принимать меры по ее решению.

"Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды. Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья – не единожды оскверненную могилу свекра", – написала Лощинина.

Решение об отставке она обосновала тем, что как глава муниципального района несет ответственность за произошедшее.

"И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены. Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа. Я намерена применить свои знания и опыт в другом направлении", – подчеркнула уже бывшая глава Коркинского района и поблагодарила жителей округа и коллег за оказанную ей поддержку.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Не надеясь на местную власть и полицию, жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан.