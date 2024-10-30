Заместитель Жоги провел совещание после погромов в Коркино

Заместитель полпреда в УРФО Александр Калиберда провел в Челябинске выездное совещание, посвященное вопросам безопасности и поддержания правопорядка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Серьёзное внимание было уделено первоочередным мерам, направленным на профилактику правонарушений, в том числе совершаемых отдельными категориями граждан. Принятые по итогам совещания решения находятся на постоянном контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Ранее полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. В полпредстве заявили, что Артем Жога с первых часов развития конфликта в Коркино держит ситуацию на контроле.

"Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - заявил полпред.

Напомним, 24 октября жители Коркино вышли на сход из-за убийства 40-летней Елены, работавшей таксистом. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали предполагаемых убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон.