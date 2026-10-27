Власти Нидерландов намерены заменить 25 тысяч госслужащих на ИИ

Нидерландское правительство анонсировало значительные изменения в государственном секторе, стремясь к повышению его эффективности с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Ожидается, что в результате реформы будет сокращено порядка 25 тысяч "рабочих мест". По оценкам, к 2035 году ежегодная экономия составит до 3,5 млрд евро, пишет Bloomberg.

Данные меры в первую очередь затронут министерства, инспекции и исполнительные органы. При этом отдельные сферы, такие как полиция и оборона, будут подвержены сокращению в меньшей степени. Но правительство должно стать "умным, простым и компактным", заявил госсекретарь по вопросам эффективного управления Эрик ван ден Бург. Сейчас число госслужащих в стране достигло рекордного значения в 160 тыс. человек, что на 41% больше, чем в 2018 году, несмотря на прежние обещания правительств по сокращению армии чиновников.

В письме ван ден Бурга отмечается, что в отдельных подразделениях министерств и исполнительных органов возможны сокращения до 50-60% персонала. Помимо этого, власти планируют более активно интегрировать ИИ в работу госструктур.

В России тоже высказывались мнения, что ИИ может заменить часть чиновников. Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что ИИ может заменить более половины российских чиновников. А вот врачей и учителей нейросети заменить нельзя, уверен он.