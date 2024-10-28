Челябинская полиция проводит рейды после убийства таксистки в Коркино

Полиция Челябинской области проводит оперативную работу в муниципалитетах с компактным проживанием цыганской этнической группы после убийства женщины-таксиста, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По моему поручению начала работать комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино под руководством моего заместителя Алексея Леонидовича Фартыгина", - приводятся в сообщении слова губернатора Алексея Текслера.

По его словам, оперативная работа правоохранительных органов идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах с компактным проживанием цыганского населения.

Отмечается, что проводятся рейды на предмет профилактики правонарушений, проверки на причастность к преступлениям, комплексные проверки документов и обоснованности их получения, изучение источников дохода и анализ соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе.

Кроме этого, губернатор обратил внимание на задачу комплексного развития Коркинского округа и добавил, что жители Коркино ждут от органов власти практических результатов.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером.

Не надеясь на местную власть и полицию, местные жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан.

Ситуацию в Коркино прокомментировал новый полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога. По его словам, очевидно, что ситуация накаливалась давно. "Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - заявил полпред.

Он поручил главным федеральным инспекторам регионов Уральского федерального округа провести анализ по межнациональной обстановке.