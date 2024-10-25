СК: Проблема с поведением цыган давно беспокоит жителей Коркино

Проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино уже долгое время беспокоит местных жителей, но не решается, сообщает Следственный комитет РФ.

В связи с широким общественным резонансом глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об убийстве и покушении на убийство в производство следователей Главного следственного управления СК России.

Кроме того, следователям поручено принять "исчерпывающие меры" к проверке доводов местных жителей, а также оценить, достаточные ли меры принимались по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Ее коллеги обвинили в убийстве двух парней из цыганской диаспоры (им 17 и 19 лет). Якобы с ними у них и раньше были конфликты, а женщину они убили, чтобы забрать ее машину.

Не дожидаясь, когда в деле разберется полиция, местные пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. В какой-то момент из одного из домов кто-то выстрелил по толпе. Предварительно известно, что два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них был ранен в шею, второй — в бедро.

Сообщалось, что задержаны несколько десятков участников народного схода. При этом среди задержанных есть и представители цыганской диаспоры — некоторых из них поймали при попытке выехать из города. По некоторым данным, в руки правоохранителей попал и второй возможный соучастник убийства таксистки, тогда как ранее было известно о задержании только одного подозреваемого. Также был задержан представитель диаспоры, стрелявший по людям во время народного схода и ранивший несколько человек.