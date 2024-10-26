В Коркино снова подожгли дома и машину, принадлежащие цыганам

В городе Коркино (Челябинская область) вновь произошла серия поджогов имущества местных цыган, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, вечером 25 октября неизвестные подожгли дом на улице Пионерская. Позже на другой улице загорелся автомобиль. Через несколько часов пожар вспыхнул в другом доме, расположенном на улице Островского.

Уточняется, что оба дома принадлежат цыганам. По предварительным данным, никто не пострадал.

Тем временем, губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые прокомментировал ситуацию в Коркино.

Чиновник сообщил, что приехал в город на похороны убитой Елены Манжосовой. "Виновные в этом преступлении обязательно будут наказаны. Следствие разберется во всех обстоятельствах. Понесут ответственность те, кто допустил в городе такую ситуацию. не должно повториться", - написал Текслер в Telegram-канале.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Ее коллеги обвинили в убийстве двух парней из цыганской диаспоры (им 17 и 19 лет). Якобы с ними у них и раньше были конфликты, а женщину они убили, чтобы забрать ее машину.

Не дожидаясь, когда в деле разберется полиция, местные пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин.

Сообщалось, что задержаны несколько десятков участников народного схода. При этом среди задержанных есть и представители цыганской диаспоры — некоторых из них поймали при попытке выехать из города. По некоторым данным, в руки правоохранителей попал и второй возможный соучастник убийства таксистки, тогда как ранее было известно о задержании только одного подозреваемого. Также был задержан представитель диаспоры, стрелявший по людям во время народного схода и ранивший несколько человек.

В Следственном комитете РФ заявили, что проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино уже долгое время беспокоит местных жителей, но не решается.