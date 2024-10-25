В Челябинской области арестован мужчина, подозреваемый в стрельбе в Коркино

Суд арестовал жителя Коркино, подозреваемого в стрельбе по людям во время народного схода. По решению суда, он заключен под стражу до 24 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что стрельбу по людям открыл цыганский барон. По данным Ural Mash, раньше мужчина стоял на учете у силовиков, за ним наблюдал отдел по контролю за оборотом наркотиков. В 2019 году Николай (он же Кутари Жуклано) уже помогал преступникам из диаспоры. Он заплатил миллион рублей, чтобы скостить срок двоим подчиненным, которых судили за мошенничество. 24 октября Кутари открыл огонь по жителям, которые пришли к его дому с требованием выдать убийц женщины. В результате были ранены два человека. В отношении 58-летнего стрелка возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.

Ранее на такой же срок был арестован подозреваемый в убийстве женщины-таксиста. Выяснилось, что подозреваемый в убийстве - 16-летний подросток. Shot сообщает, что он оказался глухонемым. Его отец заявил телеграм-каналу, что лично привез сына сегодня в отдел полиции и он будет отвечать по российским законам, если следствие докажет виновность.

Также сообщалось, что в руки правоохранителей попал и второй возможный соучастник убийства таксистки. Кроме того, был задержан представитель диаспоры, стрелявший по людям во время народного схода и ранивший несколько человек.

В Следственном комитете РФ заявили, что проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино уже долгое время беспокоит местных жителей, но не решается.