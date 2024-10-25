В Коркино задержаны десятки человек после народного схода, прошедшего из-за зверского убийства женщины

В южноуральском Коркино задержаны несколько десятков участников народного схода и представителей цыганской диаспоры. Волнения вспыхнули после того, как стало известно об убийстве таксистки, в котором местные жители винят двух цыган.

Задержали около 30 человек, пишет РБК. "Интерфаксу" в правоохранительных органах сообщили о более 40 человек. Очевидцы заявляют, что задерживали в основном тех, кто участвовал в народном сходе.

При этом среди задержанных есть и представители цыганской диаспоры — некоторых из них поймали при попытке выехать из города. По некоторым данным, в руки правоохранителей попал и второй возможный соучастник убийства таксистки, тогда как ранее было известно о задержании только одного подозреваемого.



Также был задержан представитель диаспоры, стрелявший по людям во время народного схода и ранивший несколько человек.

24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Ее коллеги обвинили в убийстве двух парней из цыганской диаспоры (им 17 и 19 лет). Якобы с ними у них и раньше были конфликты, а женщину они убили, чтобы забрать ее машину.

Не дожидаясь, когда в деле разберется полиция, местные пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. В какой-то момент из одного из домов кто-то выстрелил по толпе. Предварительно известно, что два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них был ранен в шею, второй — в бедро.