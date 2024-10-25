Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино арестован

Суд арестовал жителя города Коркино, подозреваемого в убийстве женщины-таксиста. Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Он заключен под стражу до 24 декабря.

Ранее выяснилось, что подозреваемый в убийстве - 16-летний подросток. Shot сообщает, что он оказался глухонемым. Его отец заявил телеграм-каналу, что лично привез сына сегодня в отдел полиции и он будет отвечать по российским законам, если следствие докажет виновность.

Также сообщалось, что в руки правоохранителей попал и второй возможный соучастник убийства таксистки. Кроме того, был задержан представитель диаспоры, стрелявший по людям во время народного схода и ранивший несколько человек.

В Следственном комитете РФ заявили, что проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино уже долгое время беспокоит местных жителей, но не решается.