25 Октября 2024
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Фото: скриншот с видео Следственного комитета РФ

В Коркино после народного схода задержали подозреваемого в стрельбе по людям

В Коркино Челябинской области, где прошел народный сход из-за убийства женщины-таксиста, задержали подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин. Об этом сообщило СУ СКР по региону.

58-летний местный житель подозревается в покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 24 октября мужчина, находясь в доме № 66 по улице Троицкая, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали помощь.

Ранее стало известно, что задержанный - представитель цыганской диаспоры. Он открыл стрельбу по людям во время народного схода.

24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Ее коллеги обвинили в убийстве двух парней из цыганской диаспоры (им 17 и 19 лет). Якобы с ними у них и раньше были конфликты, а женщину они убили, чтобы забрать ее машину.

Не дожидаясь, когда в деле разберется полиция, местные пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. В какой-то момент из одного из домов кто-то выстрелил по толпе. Предварительно известно, что два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них был ранен в шею, второй — в бедро.

Сообщалось, что задержаны несколько десятков участников народного схода. При этом среди задержанных есть и представители цыганской диаспоры — некоторых из них поймали при попытке выехать из города. По некоторым данным, в руки правоохранителей попал и второй возможный соучастник убийства таксистки, тогда как ранее было известно о задержании только одного подозреваемого.

В пресс-службе правительства региона заявили, что власти и правоохранительные органы в пятницу проведут прием жителей Коркино. "На вопросы жителей ответят прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, начальник Главного управления МВД РФ по Челябинской области Сергей Космачев и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко", - говорится в заявлении.

Теги: коркино, цыгане, убийство, народный сход, стрельба


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Развитие сюжета:

Ранее 25.10.2024 10:56 Мск СК: Проблема с поведением цыган давно беспокоит жителей Коркино

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Ранее 25.10.2024 08:06 Мск В Коркино задержаны десятки человек после народного схода, прошедшего из-за зверского убийства женщины
Ранее 24.10.2024 21:12 Мск В Челябинской области — массовые волнения из-за убийства, в котором подозревают цыган

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