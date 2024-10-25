25 Октября 2024
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;SHOT&quot; / t.me/shot_shot

Стрельбу по жителям Коркино открыл цыганский барон

По жителям челябинского Коркино, которые устроили народный сход после убийства женщины-таксистки, стрелял цыганский барон, сообщает UralMash.

По информации телеграм-канала, раньше мужчина стоял на учете у силовиков, за ним наблюдал отдел по контролю за оборотом наркотиков.

В 2019 году Николай (он же Кутари Жуклано) уже помогал преступникам из диаспоры, пишет UralMash. Он заплатил миллион рублей, чтобы скостить срок двоим подчиненным, которых судили за мошенничество.

24 октября Кутари открыл огонь по жителям, которые пришли к его дому с требованием выдать убийц женщины. В результате были ранены два человека. В отношении 58-летнего стрелка возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. Он задержан.

Напомним, жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Ее коллеги обвинили в убийстве двух парней из цыганской диаспоры (им 17 и 19 лет). Якобы с ними у них и раньше были конфликты, а женщину они убили, чтобы забрать ее машину.

Не дожидаясь, когда в деле разберется полиция, местные пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. В какой-то момент из одного из домов кто-то выстрелил по толпе. Предварительно известно, что два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них был ранен в шею, второй — в бедро.

Сообщалось, что задержаны несколько десятков участников народного схода. При этом среди задержанных есть и представители цыганской диаспоры — некоторых из них поймали при попытке выехать из города. По некоторым данным, в руки правоохранителей попал и второй возможный соучастник убийства таксистки, тогда как ранее было известно о задержании только одного подозреваемого.

Сейчас, по заявлениям местных властей, ситуация в город находится под контролем. Однако, как сообщает региональный главк МВД, правоохранители закрыли Telegram-канал, распространявший призывы к беспорядкам в челябинском Коркино.

Теги: коркино, цыгане, народный сход


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Развитие сюжета:

Ранее 25.10.2024 15:11 Мск Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино арестован
Ранее 25.10.2024 14:41 Мск Начальника ОВД Коркино отстранят от исполнения обязанностей после народного схода

Предыдущие новости на эту тему:

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Ранее 25.10.2024 09:49 Мск В Коркино после народного схода задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Ранее 25.10.2024 08:06 Мск В Коркино задержаны десятки человек из протестантов после зверского убийства женщины
Ранее 24.10.2024 21:12 Мск В Челябинской области — массовые волнения из-за убийства, в котором подозревают цыган

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