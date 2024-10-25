Начальника ОВД Коркино отстранят от исполнения обязанностей после народного схода

После народного схода в челябинском Коркино начальник ОВД города будет отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщил глава ГУМВД по региону Сергей Космачев на встрече с местными жителями.

Он добавил, что также будет назначена служебная проверка.

"Меня заботит ситуация в области в целом по цыганам, не только в Коркино. 8 октября по моему распоряжению проводятся мероприятия — в частности, в Коркино составлено 22 протокола по административным правонарушениям. Недостаточно. Поэтому сегодня начальник органов внутренних дел будет отстранен", — сказал Космачев. Видео с его заявлением разместил телеграм-канал Baza.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Ее коллеги обвинили в убийстве двух парней из цыганской диаспоры (им 17 и 19 лет). Якобы с ними у них и раньше были конфликты, а женщину они убили, чтобы забрать ее машину.

Не дожидаясь, когда в деле разберется полиция, местные пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин.

Сообщалось, что задержаны несколько десятков участников народного схода. При этом среди задержанных есть и представители цыганской диаспоры — некоторых из них поймали при попытке выехать из города. По некоторым данным, в руки правоохранителей попал и второй возможный соучастник убийства таксистки, тогда как ранее было известно о задержании только одного подозреваемого. Также был задержан представитель диаспоры, стрелявший по людям во время народного схода и ранивший несколько человек.

В Следственном комитете РФ заявили, что проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино уже долгое время беспокоит местных жителей, но не решается.