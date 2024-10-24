В Челябинской области — массовые волнения из-за убийства, в котором подозревают цыган

Жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган.

Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли вчера вечером. Ее коллеги обвинили в убийстве двух парней из цыганской диаспоры (им 17 и 19 лет). Якобы с ними у них и раньше были конфликты, а женщину они убили, чтобы забрать ее машину, сообщает НТВ.

Не дожидаясь, когда в деле разберется полиция, местные пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли. В какой-то момент из одного из домов кто-то выстрелил по толпе.

Предварительно известно, что два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них был ранен в шею, второй — в бедро.

Как пишут СМИ, дом в итоге оцепил приехавший на место ОМОН, а полиция задержала 17-летнего подозреваемого в убийстве.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.

Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.