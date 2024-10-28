28 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Полпред Жога о межнациональном конфликте в Коркино: Ситуация накаливалась давно

Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, одной из центральных тем стала конфликтная ситуация в челябинском городе Коркино.

Напомним, 24 октября жители Коркино вышли на сход из-за убийства 40-летней Елены, работавшей таксистом. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали предполагаемых убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон.

Как отметили в полпредстве, Артем Жога с первых часов развития конфликта держит ситуацию на контроле.

"Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - заявил полпред.

Он поручил главным федеральным инспекторам регионов Уральского федерального округа провести анализ по межнациональной обстановке.

Как сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Коркино, где провел совещание и дал ряд поручений.

Теги: Жога, Коркино, конфликт, совещание, полпред


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Развитие сюжета:

Ранее 28.10.2024 14:00 Мск Челябинская полиция проводит рейды после убийства таксистки в Коркино

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