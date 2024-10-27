Осужденный на 15 лет свердловский бандит экс-"единоросс" Виноградов уже на свободе

Бывший депутат-"единоросс" Геннадий Виноградов, осужденный на 15 лет в 2022 году за бандитизм, убийства, незаконный оборот оружия и мошенничество, уже на свободе. Он записал видео на фоне осенней листвы, которая не позволяет определить место съемки, в котором сообщил, что находится на СВО.

Виноградов и его сын Роман проходили по делам об убийствах, покушениях на убийство и создании преступной группировки. Они числились егерями в родном поселке Красногвардейском и, по словам местных жителей, держали в страхе всю деревню. Геннадий Виноградов являлся членом партии "Единая Россия" и депутатом.

Виноградова признали виновным в создании банды, вооруженном нападении на четверых мужчин (двое из них погибли, двое получили телесные повреждения). Кроме этого, коллегия присяжных посчитала доказанным виновность Геннадия Виноградова в незаконном обороте оружия, за исключением эпизода по приобретению и хранению гранаты РГД-5. Также его признали виновным в мошенничестве в сфере страхования и склонении к даче заведомо ложных показаний. Коллегия присяжных посчитала Виноградова не заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в 15 лет колонии строгого режима, а также штраф в 100 тысяч рублей.

Виноградова-младшего признали виновным в убийстве бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году и в незаконном обороте оружия. Роману Виноградову суд назначил 11 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

Любопытно, что приговор был вынесен ровно два года назад, 27 октября 2022 года.

"Егоршинские вести" опубликовали видеозапись, на которой Виноградов в одежде защитного цвета (но не в военной форме) и с демонстративно вывешенным из воротника армейским жетоном, позирует на фоне желтой листвы, и сообщает, что находится в зоне СВО. Он называет дату съемки - 25 октября 2024 года. По его словам, в звании рядового он в составе 255 полка выполняет боевые задачи командиров.

По сообщениям местных СМИ, в сентябре Виноградова видели в Свердловской области, что напугало жителей поселка, которые участвовали в процессе против местного бандита.