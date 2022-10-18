18 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Присяжные признали экс-"единоросса" Виноградова виновным в создании банды и других преступлениях. Присяжных распустили 

Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу бывшего депутата Артемовской гордумы Геннадия Виноградова и его сына Романа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда.

Присяжные посчитали доказанным создание в 1992 году Виноградовым-старшим устойчивой вооруженной группы с целью нападения на граждан и получения выгоды, а также его участие в вооруженном нападении на четверых мужчин в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища (двое из них погибли, двое получили телесные повреждения).

Кроме того, коллегия присяжных посчитала доказанным виновность Геннадия Виноградова в незаконном обороте оружия, за исключением эпизода по приобретению и хранению гранаты РГД-5. Также его признали виновным в мошенничестве в сфере страхования и в склонении к даче заведомо ложных показаний. Коллегия присяжных посчитала Виноградова не заслуживающим снисхождения.

По эпизоду поджога автомобиля в 2020 году Виноградов-старший был оправдан.

Участие в банде сына Геннадия – Романа - коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанным. Однако признала его виновным в убийстве бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году. За это преступление он, по мнению коллегии, заслуживает снисхождения, также как и за эпизод незаконного оборота оружия, в котором он также был признан виновным.

Недоказанным присяжные посчитали причастность подсудимых к покушению на редактора газеты "Егоршинские вести" Агзама Шарафиева в 2017 году.

После оглашения вердикта и роспуска коллегии присяжных продолжилось судебное следствие по делу, в рамках которого судом будут исследованы те материалы, которые в силу закона не могли быть изучены в присутствии присяжных. Также будут исследованы гражданские иски потерпевших. После изучения всех необходимых материалов, пройдут вторые прения сторон. Затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора. О дате и времени его оглашения будет сообщено дополнительно.

Напомним, что Виноградову старшему инкриминировались 11 эпизодов преступной деятельности, в том числе: создание вооруженной банды в 1992 году, бандитизм, убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Отца и сына задержали в мае 2021 года по подозрению в убийстве бизнесмена Буксина в 2003 году. Несмотря на тяжкие обвинения, обоим обвиняемым избрана мера пресечения - домашний арест, который те якобы неоднократно нарушали.

Теги: геннадий виноградов, роман виноградов, единоросс, убийства, поджоги



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