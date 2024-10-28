28 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пострадавшие от действий бандита-экс-"единоросса" Виноградова удивлены его уходом на СВО

Бывшие и нынешние жители поселка Красногвардейский (Свердловская область), пострадавшие от действий Геннадия Виноградова, разочарованы новостью о его уходе на СВО. По их мнению, с бывшим "единороссом" и экс-депутатом Артемовской городской думы не должны были заключать контракт из-за тяжести статей, по которым его признали виновным, а также из-за преклонного возраста осужденного.
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"Человек возрастной, ему 65-66 лет. Есть статья, по которой определенных людей на СВО не берут. На каком основании его взяли? Я 19 лет потратил, чтобы довести дело до суда. А у нас закон... Я сделал, что мог, довел до суда, а то, что государство у нас так поступило..." - рассказал Накануне.RU Игорь Буксин, старший брат Андрея Буксина, убитого Романом Виноградовым по заказу его отца.

При этом Буксин рассказал, что ни ему, ни его близким не поступали какие-либо угрозы после освобождения экс-"единоросса".

Накануне.RU обратилось в ГУФСИН по Свердловской области, чтобы узнать, есть ли ограничения для заключения контракта с Геннадием Виноградовым в связи с возрастом или тяжестью обвинения. В пресс-службе отказались от комментариев, сославшись на "Закон о персональных данных".

Напомним, что ранее в сети появилось видео с Геннадием Виноградовым, который по ряду статей еще в 2022 году был осужден на 15 лет колонии. На записи он сообщает, что отправился на СВО.

Местные жители считают, что осужденных по тяжким и особо тяжким преступлениям не должны отправлять на СВО, ведь после боевых действий они возвращаются домой, так и не отбыв срок своего наказания. Более того, Виноградов, по их мнению, уже достиг возрастной порог для окончания военной службы, а потому в любой момент может вернуться, отсидев от назначенного срока всего два года.

Виноградов и его сын Роман проходили по делам об убийствах, покушениях на убийство и создании преступной группировки. Они числились егерями в родном поселке Красногвардейском и, по словам местных жителей, держали в страхе всю деревню. В 2022 году были осуждены на 15 и 11 лет колонии строгого режима соответственно.

Теги: Виноградов, СВО


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