27 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Защита Виноградовых обжалует обвинительный приговор суда

Адвокаты бывшего депутата Артемовской гордумы Геннадия Виноградова и его сына Романа будут обжаловать обвинительное решение суда. Об этом заявила адвокат Виноградова-старшего Полина Федотова.

Напомним, что за все доказанные преступления Геннадий Виноградов получил 15 лет колонии строго режима, а также штраф в размере 100 тыс.руб. Роман Виноградов - 11 лет колонии и 50 тыс. руб. штрафа.

"Естественно, мы обжалуем приговор. По-другому и быть не может", - заявила адвокат.

Теги: геннадий виноградов, роман виноградов, единоросс, убийства, поджоги



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