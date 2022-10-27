Защита Виноградовых обжалует обвинительный приговор суда

Адвокаты бывшего депутата Артемовской гордумы Геннадия Виноградова и его сына Романа будут обжаловать обвинительное решение суда. Об этом заявила адвокат Виноградова-старшего Полина Федотова.

Напомним, что за все доказанные преступления Геннадий Виноградов получил 15 лет колонии строго режима, а также штраф в размере 100 тыс.руб. Роман Виноградов - 11 лет колонии и 50 тыс. руб. штрафа.

"Естественно, мы обжалуем приговор. По-другому и быть не может", - заявила адвокат.