"Сегодня в поселке праздник". Брат убитого бизнесмена высказался о приговоре экс-"единороссу" Виноградову и его сыну

Игорь Буксин, брат убитого бизнесмена Андрея Буксина, высказался об обвинительном приговоре для бывшего "единоросса" Геннадия Виноградова и его сына Романа.

По его словам, впереди еще много процессов, до которых расследование пока не дошло, однако уже сегодня в поселке будет праздник.

Напомним что Геннадий Виноградов осужден к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей, его сын Роман - к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. рублей. У обоих конфискована часть имущества. При этом по части эпизодов оба фигуранта были оправданы присяжными заседателями.

"Есть все-таки справедливость и она восторжествовала. Сколько они беды наделали, вот сегодня родители, у которых они детей убили, им сегодня будет легче. Потому что воторжествовала правда, - заявил Буксин. - Это еще не все, будет еще 10 уголовных дел. Есть уголовные дела, которые сейчас будут поднимать. Люди действительно боятся, они же просто зашугали поселок, просто замордовали. Так что в поселке сегодня праздник".

Буксин также прокомментировал слова адвоката подсудимых Полины Федотовой о том, что в поселке создали петицию в защиту Виноградовых. По его словам, в свое время жители поселка собирали подписи для проведения трубопровода. Именно эти подписи, по его сведениям, адвокаты и представили как петицию в защиту бывшего депутата. Он также добавил, что все якобы хорошие поступки Виноградова старшего, на которые ссылается сторона защиты, тот делал лишь из корыстных побуждений и последующей выгоды в виде грамот и поощрений. В их числе строительство храма, а также ремонт школы и дорог.

По решению суда в качестве компенсации Андрей Буксин получит от семьи Виноградовых полмиллиона рублей. Однако, по его словам, ему не нужны эти грязные деньги, а потому он раздаст их часть некоторым жителям поселка, пострадавшим от "беспредела" осужденных.