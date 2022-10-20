Экс-депутату Виноградову запросили 20 лет колонии за создание банды и убийства

Гособвинение высказало свое мнение относительно того, какое наказание следует назначить бывшему депутату Артемовской гордумы Геннадию Виноградову и его сыну Роману. Оба проходят по делам об убийствах, покушениях на убийство и создание преступной группировки.

Для Виноградова старшего гособвинитель запросил 20 лет колонии строгого режима, для младшего - 15 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что ранее коллегия присяжных заседателей посчитала доказанным создание в 1992 году Виноградовым-старшим устойчивой вооруженной группы с целью нападения на граждан и получения выгоды, а также его участие в вооруженном нападении на четверых мужчин в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища (двое из них погибли, двое получили телесные повреждения).

Кроме того, коллегия присяжных посчитала доказанным виновность Геннадия Виноградова в незаконном обороте оружия, за исключением эпизода по приобретению и хранению гранаты РГД-5. Также его признали виновным в мошенничестве в сфере страхования и в склонении к даче заведомо ложных показаний. Коллегия присяжных посчитала Виноградова не заслуживающим снисхождения.

По эпизоду поджога автомобиля в 2020 году Виноградов-старший был оправдан.

Участие в банде сына Геннадия – Романа - коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанным. Однако признала его виновным в убийстве бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году. За это преступление он, по мнению коллегии, заслуживает снисхождения, также как и за эпизод незаконного оборота оружия, в котором он также был признан виновным.

Недоказанным присяжные посчитали причастность подсудимых к покушению на редактора газеты "Егоршинские вести" Агзама Шарафиева в 2017 году.

Оглашение приговора состоится 27 октября.

Напомним, что Виноградову старшему инкриминировались 11 эпизодов преступной деятельности, в том числе: создание вооруженной банды в 1992 году, бандитизм, убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Отца и сына задержали в мае 2021 года по подозрению в убийстве бизнесмена Буксина в 2003 году. Несмотря на тяжкие обвинения, обоим обвиняемым избрана мера пресечения - домашний арест, который те якобы неоднократно нарушали.