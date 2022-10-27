27 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Видимо, мешаем кому-то": последнее слово свердловского экс-депутата перед приговором

Бывший свердловский "единоросс", экс-депутат Артемовской городской думы Геннадий Виноградов и его сын Роман, обвиняемые в убийствах, создании преступной группировки и других преступлениях, выступили сегодня с последним словом.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, Виноградовы заявили, что не признают своей вины, а все обвинения в их адрес якобы не более чем ложь, "выгодная третьим лицам".

"Нет никакой вины за нами. Естественно, кто-то оговаривает, видимо, мешаем кому-то. Я депутатом был, наверное, политические мотивы. А это сын мой, потянули его за мной", - сказал Виноградов-старший.

Геннадий и Роман Виноградовы(2022)|Фото: Накануне.RU

Роман Виноградов также заявил, что не признает своей вины. Мотивы обвинения, по его мнению, складываются из-за деятельности его отца.

Адвокат Полина Федотова сообщила, что самим свидетелям было выгодно оговорить Виноградовых. По ее словам, Геннадий много сделал для поселка.

адвокат Геннадия Виноградова(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что для Виноградова-старшего гособвинитель запросил 20 лет колонии строгого режима, для младшего – 15 лет "строгача". Ожидается, что сегодня Свердловский областной суд огласит приговор по этому громкому делу.

Теги: Виноградовы, обвинения, суд, приговор



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