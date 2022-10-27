Свердловский экс-"единоросс" Виноградов получил 15 лет колонии

В четверг Свердловский областной суд вынес приговор бывшему "единороссу", экс-депутату Артемовской городской думы Геннадию Виноградову и его сыну Роману. Оба проходили по делам об убийствах, покушениях на убийство и создании преступной группировки.

Напомним, что ранее коллегия присяжных заседателей посчитала доказанным создание в 1992 году Виноградовым-старшим устойчивой вооруженной группы с целью нападения на людей и получения выгоды, а также его участие в вооруженном нападении на четверых мужчин в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища (двое из них погибли, двое получили телесные повреждения).

Кроме этого, коллегия присяжных посчитала доказанным виновность Геннадия Виноградова в незаконном обороте оружия, за исключением эпизода по приобретению и хранению гранаты РГД-5. Также его признали виновным в мошенничестве в сфере страхования и склонении к даче заведомо ложных показаний. Коллегия присяжных посчитала Виноградова не заслуживающим снисхождения.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, за все доказанные преступления Геннадий Виноградов получил 15 лет колонии строгого режима, а также штраф в 100 тысяч рублей.

Участие в банде его сына Романа коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанным, однако признала его виновным в убийстве бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году. За это преступление он, по мнению коллегии, заслуживает снисхождения, также как и за эпизод незаконного оборота оружия, в котором он также был признан виновным.

Роману Виноградову суд назначил 11 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что для Виноградова-старшего гособвинитель просил 20 лет колонии строгого режима, а для младшего – 15 лет "строгача". Сами Виноградовы заявили, что не признают своей вины, а все обвинения в их адрес якобы не более чем ложь, "выгодная третьим лицам".