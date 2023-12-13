Куйвашев подписал документ о выдаче "Рисдиплама" маленькому Мише с СМА. Устное указание врачи проигнорировали

Похоже, маленький Миша Бахтин с СМА все-таки сможет получить препарат "Рисдиплам", обещанный губернатором. Евгений Куйвашев якобы уже подписал соответствующий документ и дал все необходимые распоряжения, рассказала мама мальчика Яна Бахтина.

Как передают ее слова "Вечерние Ведомости", после вчерашнего разочаровывающего консилиума врачей, на котором указания главы по выдаче препарата были проигнорированы, с семьей Миши связались близкие к окружению губернатора люди. Они и рассказали про подписание документа и выделении Минфином средств на закупку лекарства.

По их же словам, 19 декабря, как и планировалось изначально, пройдет очередной консилиум врачей, после которого, уже на следующий день, Бахтины поучат заветный "Рисдиплам".

"Мы надеемся, что региональные власти обеспечат Мишу жизненно необходимым лекарством и наша борьба за жизнь сына на этом прекратиться", - добавила мама мальчика.

Напомним, что в понедельник Дмитрий Бахтин вышел к зданию областного министерства с плакатом, гласящим: "Мурашко Михаил Альбертович, остановите самоуправство и беспредел в системе здравоохранения РФ". Родители мальчика планировали оставаться у здания министерства в палатке до тех пор, пока ребенку не пообещают выдать положенное ему лекарство.