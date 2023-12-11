Родители Миши с СМА из Екатеринбурга останутся ночевать у здания минздрава

Ян и Дмитрий Бахтины, чей сын с СМА до сих пор не может получить положенный ему препарат, заявили, что останутся ночевать у здания свердловского минздрава. У родителей мальчика с собой палатка и они намерены оставаться у стен министерства до тех пор, пока их сын не получит многократно обещанную помощь.

Как заявляет Яна Бахтина, чьи слова передают "Вечерние ведомости", на прошлой неделе они встречались с министром здравоохранения Свердловской области, который заявил: "Ребенку надо помогать. Мы будем помогать". Однако после этого никаких действий не последовало. Поручение губернатора Евгения Куйвашева тоже надежды не внушает, поскольку помощь ребенку обещали предоставить уже множество раз, консилиумы также проводились неоднократно, однако результат всего этого один – бездействие.

"На этом опять все слова оказались пустыми – помощь не осуществляется. Помощь – это когда распоряжение дали и ребенку помогли. Вот это помощь. Все остальное это не помощь. Это уже круги ада. Поэтому мы поставили палатку и если нужно будет, мы готовы здесь остаться ночевать", – заявила Бахтина, добавив, что им с мужем уже ничего не страшно и они готовы остаться у здания минздрава даже на несколько дней.

Напомним, что сегодня Дмитрий Бахтин вышел к областному министерству с плакатом, гласящим: "Мурашко Михаил Альбертович, остановите самоуправство и беспредел в системе здравоохранения РФ". По словам супруги мужчины, пикет начался еще в 9 утра, однако никто из министерства к ним так никто и не вышел.