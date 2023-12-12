12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Ни во что не ставят губернатора? Врачи отказались лечить Мишу Бахтина "Рисдипламом"

Консилиум врачей, обсуждавший лечение маленького Миши Бахтина с СМА, снова отказала ребенку в жизненно необходимом препарате "Рисдиплам". И это несмотря на вчерашнее распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обеспечить ребенка лекарством.

"Либо губернатор обманул, либо врачи губернатора ни во что не ставят", – передают слова мамы Миши Яны Бахтиной "Вечерние Ведомости".

По словам отца мальчика Дмитрия Бахтина, на долгожданном консилиуме обсуждали не лечение его сына, а причины отказа в выдаче лекарства. Заведующая неврологическим отделением ОДКБ заявила, что ребенку не требуется дополнительного обследования. Все те анализы, что есть у врачей на руках, уже достаточно демонстрируют картину его здоровья - и вопросов к состоянии маленького пациента нет. Дополнительные обследования и вовсе не нужны.

"Тем не менее, вопрос по лечению Миши не решен, лечение ребёнку не назначено. Нам ничего не остается делать, как продолжать борьбу за жизнь сына", - заявил Дмитрий Бахтин.

Он добавил, что завтра с женой выйдет на пикет с обращением к президенту РФ. Если и это не поможет, дальше последуют публичные обращения у здания Администрации президента и на Красной площади. Мужчина заверил, что даже если его задержат, вместо него с плакатами выйдут его супруга и маленький сын.

Теги: губернатор, консилиум, врач, Рисдиплам, Миша Бахтин, СМА


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