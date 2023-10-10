10 Октября 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Вечерние ведомости&quot;/ t.me/ve4ved

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел с плакатом к зданию Минздрава РФ

Дмитрий Бахтин из Екатеринбурга второй день подряд устраивает пикеты в Москве, чтобы привлечь внимание властей и общественности к проблеме его больного сына Миши. Маленькому мальчику диагностировали СМА, однако необходимых для жизни препаратов все еще не выдали.

Напомним, что вчера Дмитрия Бахтина задержали на Красной площади с плакатом "Президент РФ, спасите ребенка". Сегодня отец ребенка пришел к зданию Минздрава РФ с плакатом "Михаил Альбертович Мурашко, Минздрав РФ не обеспечивает ребенка-инвалида лекарством". Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на адвоката семьи Юлию Липинскую, Дмитрия уже пригласили в здание для беседы.

Дмитрий Бахтин с плакатом у здания Минздрава РФ(2023)|Фото: telegram-канал "Вечерние ведомости"/ t.me/ve4ved

В августе Бахтина уже задерживали в Москве – тогда уралец устроил пикет возле Кремля. Позже его отпустили без составления протокола. Ранее мальчику по решению суда назначили лекарственный препарат "Спинраза", однако областной минздрав до сих пор решение не исполнил.

Теги: Бахтин, плакат, Минздрав РФ


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