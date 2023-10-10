Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга вышел с плакатом к зданию Минздрава РФ

Дмитрий Бахтин из Екатеринбурга второй день подряд устраивает пикеты в Москве, чтобы привлечь внимание властей и общественности к проблеме его больного сына Миши. Маленькому мальчику диагностировали СМА, однако необходимых для жизни препаратов все еще не выдали.

Напомним, что вчера Дмитрия Бахтина задержали на Красной площади с плакатом "Президент РФ, спасите ребенка". Сегодня отец ребенка пришел к зданию Минздрава РФ с плакатом "Михаил Альбертович Мурашко, Минздрав РФ не обеспечивает ребенка-инвалида лекарством". Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на адвоката семьи Юлию Липинскую, Дмитрия уже пригласили в здание для беседы.

В августе Бахтина уже задерживали в Москве – тогда уралец устроил пикет возле Кремля. Позже его отпустили без составления протокола. Ранее мальчику по решению суда назначили лекарственный препарат "Спинраза", однако областной минздрав до сих пор решение не исполнил.