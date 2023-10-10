Минздрав РФ пообещал отцу Миши Бахтина разобраться с предоставлением ему "Спинразы"

Министерство здравоохранения России пообещало разобраться в вопросе предоставления трехлетнему Мише Бахтину из Екатеринбурга жизненно необходимого препарата. Отцу мальчика Дмитрию удалось достучаться до министерства, к зданию которого он сегодня пришел с плакатом "Михаил Альбертович Мурашко, Минздрав РФ не обеспечивает ребенка-инвалида лекарством".

Напомним, что вчера Дмитрия Бахтина задержали на Красной площади с плакатом "Президент РФ, спасите ребенка", но протокол составлять не стали, пожелав здоровья сыну. Сегодня, после очередной акции его пригласили в здание Минздрава для разговора. Как передают "Вечерние ведомости" со ссылкой на адвоката семьи Юлию Липинскую, там он встретился с директором департамента медицинской помощи детям Еленой Шешко. Она пообещала Дмитрию начать разбирательство и "не затягивать" с решением проблемы. Сейчас екатеринбуржец пишет официальное обращение в Минздрав РФ.

Напомним, что маленькому Мише диагностировали СМА. По решению суда мальчик должен бесплатно получать необходимый для жизни препарат "Спинраза", однако уже год минздрав Свердловской области это решение не исполняет. Все это время мальчик принимает препарат "Рисдиплам", который родителям приходится закупать самостоятельно.