12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Консилиум по лечению Миши Бахтина перенесли на неделю

Консилиум, на котором врачи будут обсуждать лечение маленького Миши Бахтина с СМА, перенесли. Об этом сообщает мама мальчика Яна Бахтина.

Как передают слова родителей "Вечерние Ведомости", консилиум должен был начаться в 14.00 на базе Областной детской клинической больницы. Ранее сообщалось, что врачи будут обсуждать лечение юного пациента 19 декабря, однако сегодня стало известно о переносе встречи на 12 декабря. Также мать мальчика заявила, что они с супругом не собираются покидать совещание по просьбе врачей, как это было в предыдущие разы.

"Мы имеем законное право присутствовать при обсуждении врачей, так как речь идет о нашем ребенке. Кто, как ни мы, скажет, как было, и предоставит необходимые документы. Я думаю, что врачи уже не будут против, потому что дал распоряжение губернатор", – сказала Бахтина.

Она также добавила, министерство здравоохранения подтвердило свою готовность обеспечить ребенка должным лечением.

Напомним, что вчера Дмитрий Бахтин вышел к зданию областного министерства с плакатом, гласящим: "Мурашко Михаил Альбертович, остановите самоуправство и беспредел в системе здравоохранения РФ". По словам супруги мужчины, пикет начался еще в 9 утра, однако никто из министерства к ним так никто и не вышел. Днем же губернатор Евгений Куйвашев поручил минздраву Свердловской области организовать лечение болеющего СМА Миши препаратом "Рисдиплам"

Теги: Миша Бахтин, СМА, консилиум


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