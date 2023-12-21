Врачи снова проигнорировали указ губернатора: Мише Бахтину отказали в лечении "Рисдипламом"

Областная детская клиническая больница продолжает упорно игнорировать губернатора Евгения Куйвашева и его обещания семье Бахтиных. Иначе решение недавнего консилиума врачей по лечению маленького Миши Бахтина с СМА не объяснить. Как подтвердили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава, ребенку снова отказали в жизненно необходимом препарате "Рисдиплам".

Напомним, что 11 декабря близкий к администрации губернатора Telegram-канал "Не для протокола" сообщил, что Евгений Куйвашев поручил минздраву Свердловской области организовать лечение болеющего СМА Миши Бахтина препаратом "Рисдиплам". Правда, в официальном канале, обычно дублирующем сообщения "Не для протокола", подобрали более обтекаемые формулировки, сообщив только о предстоящих консилиумах.

"Поскольку прецедентов тандемной терапии при СМА в России еще не было, Минздрав предложил такое решение: провести 19 декабря на базе Областной детской клинической больницы консилиум. В случае отсутствия нарушений в состоянии здоровья ребенка, побочных действий препарата, при условии дачи родителями добровольного информированного согласия, тандемная терапия может быть продолжена с ежеквартальным контролем лабораторно-инструментальных исследований. Приобретение препарата планируется за счет средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

Консилиум 19 декабря перенесли на 12 число, однако там родителями Миши в препарате отказали. На следующий день с семьей мальчика связались близкие к окружению губернатора люди и сообщили, что Куйвашев уже подписал документ, согласно которому лекарство будет выдано семье. Осталось дождаться еще одного консилиума 19 декабря. Внезапно и на нем Мишу отказались лечить "Рисдипламом". Похоже, снова указания главы по выдаче препарата были проигнорированы,

Напомним, следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса ("Халатность") в отношении ОДКБ. В мае 2023 года дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.