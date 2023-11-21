21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Азербайджан предложил Армении обсудить мирный договор на госгранице

Баку предложил Еревану провести встречу на границе и обсудить мирный процесс.

"Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе", — говорится в заявлении азербайджанского МИД, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией "на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку смогли договориться об основных принципах мирного договора. Это произошло, с его слов, при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Напомним, Азербайджан рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагает, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца года – выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Теги: азербайджан, армения, мирные переговоры


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