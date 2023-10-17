Ереван собрался до конца года заключить мирный договор с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года возможно.

Ереван делает все необходимые шаги для этого, приводит ТАСС слова Пашиняна, сказанные им на брифинге.

Напомним, ранее выяснилось, что Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагает, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане.