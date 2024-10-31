Мирный договор Армении и Азербайджана "почти согласован"

Две закавказские страны, Армения и Азербайджан, находятся в шаге от мирного договора – осталось совсем чуть-чуть для согласования соглашения.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что остались одна-две формулировки, вокруг которых страны продолжат обсуждения, пишет РИА Новости.

Напомним, Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.