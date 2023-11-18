Подозрительно, что в Баку Армению стали называть Западным Азербайджаном – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку смогли договориться об основных принципах мирного договора. Это произошло, с его слов, при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Также Пашинян предложил Азербайджану обменяться пленными по принципу "всех на всех".

Несмотря на намерение подписать мирный договор, Пашинян подозревает, что аппетиты Азербайджана не остановятся на Нагорном Карабахе.

"Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки", - заявил Пашинян.

"Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга. Тому есть объективные причины: многолетний конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения", - добавил премьер Армении.