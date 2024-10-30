"Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения"

В аппарате премьера Армении Никола Пашиняна сочли, что Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения.

"Мы стремимся к тому, чтобы подписание мирного соглашения стало реальностью в ближайшем будущем. В этом плане полезны контакты Пашиняна и [президента Азербайджана Ильхама] Алиева. Мы видим возможность согласования тех пунктов, которые пока не согласованы", - приводит ТАСС слова главы аппарата Пашиняна Араика Арутюняна, сказанные на брифинге.

Напомним, Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.