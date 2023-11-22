Армения передала Азербайджану шестую редакцию соглашения о нормализации отношений

Армения 21 ноября передала Азербайджану шестую редакцию соглашения о нормализации отношений.

В МИД Армении сообщили, что до того, как страна после получения последних предложений Азербайджана рассматривала их и была готова продолжить переговоры вокруг проекта договора, Азербайджан 19 сентября "осуществил широкомасштабное военное нападение на народ Нагорного Карабаха", которое привело к насильственной депортации всего армянского населения Нагорного Карабаха. Армянская сторона продолжила работу над текстом соглашения и сочла наиболее эффективным представить его Азербайджану именно во время предполагаемых встреч.

Ранее стало известно, что Баку предложил Еревану провести встречу на границе и обсудить мирный процесс.

Напомним, Азербайджан рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагает, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца года – выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.