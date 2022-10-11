Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного договора, - глава МИД Турции

Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, осталось их реализовать.

"По принципиальным пунктам - их было пять - достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д.", - приводит слова Чавушоглу РИА Новости.

Напомним, по итогам переговоров в Праге премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Армения и Азербайджан подтвердили приверженность документам, согласно которым, стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.