В Ереване назвали условие мира с Азербайджаном

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян назвал условия мира между Арменией и Азербайджаном.

Это возможно при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 г., пишет РИА Новости.

Напомним, ранее выяснилось, что Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагает, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца года – выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.