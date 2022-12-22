22 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин анонсировал послание Федеральному Собранию на начало года

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему отложил свое послание к Федеральному Собранию, и анонсировал примерные сроки. По его словам, из-за динамики событий было сложно зафиксировать результаты и конкретные планы на ближайшее время.

"Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание", - заявил глава государства журналистам.

Он также добавил, что для того, чтобы все выглядело основательно и фундаментально, необходимо время и дополнительный анализ происходящего и планов, составляемых на ближайшее время.

"Мы сделаем это сразу, не буду конкретные даты называть, но в новом году мы это, безусловно, сделаем ", - добавил президент.

Теги: Путин, Федеральное Собрание, послание



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