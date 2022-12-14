Послание Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 г.

"Послание должно проводиться раз в год, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет", - сообщил ТАСС источник в парламенте.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в Госдуме, что оглашение послания может состояться 27 декабря. После появления таких сообщений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг их, сказав, что это предположение не соответствует действительности. Ранее он же говорил о то, что послание не станет "мобилизацией страны".